За что теперь придется платить дополнительно

Теперь жители многоэтажек должны платить дополнительно за содержание газсети дома. То есть речь идет об отрезке от газовой трубы до входа в здание.

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Ввод такого платежа позволит привлечь специалистов к обязательной проверке этого участка. А это, в свою очередь, должно уменьшить количество аварий.

Размер этого платежа будет в диапазоне 25 – 65 гривен в месяц. Осуществлять проверку обязали оператора газораспределительных сетей.

Какой тариф на газ сейчас

Поставщиком последней надежды в Украине избрали НАК "Нафтогаз". Этот регулятор обслуживает более 98% украинских потребителей. Его ежемесячный тариф на газ 7,96 гривны за кубометр.

Есть и другие поставщики газа, обслуживающие украинских потребителей. С их тарифами вы можете ознакомиться здесь.

Правительство ввело заморозку некоторых тарифов до конца отопительного сезона. В том числе и стоимость газа имеет оставаться без изменений. Эту информацию подтвердил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев.

Алексей Чернышев Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" В этот отопительный сезон цены будут стабильными. Второе – на самом деле реформа и введение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно.

Конец отопительного сезона ожидается в апреле. В это время, вероятно, произойдут изменения.