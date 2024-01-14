За що тепер доведеться платити додатково
Тепер мешканці багатоповерхівок мають сплачувати додатково за утримання газомережі будинку. Тобто йдеться про відрізок від газової труби до входу у будинок.
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Введення такого платежу дозволить залучити спеціалістів до обов'язкової перевірки цієї ділянки. А це, своєю чергою, має зменшити кількість аварій.
Розмір цього платежу буде у діапазоні 25 – 65 гривень на місяць. Здійснювати перевірку зобов'язали оператора газорозподільчих мереж.
Який тариф на газ зараз
Постачальником останньої надії в Україні обрали НАК "Нафтогаз". Цей регулятор обслуговує понад 98% українських споживачів. Його щомісячний тариф за газ 7,96 гривні за кубометр.
Уряд ввів заморозку деяких тарифів до кінця опалювального сезону. Зокрема і вартість газу має залишатися без змін. Цю інформацію підтвердив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.
Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільними. Друге – насправді реформа і введення ринку енергії в Україні неминуча, це станеться рано чи пізно.
Кінець опалювального сезону очікується у квітні. Саме тоді, імовірно, відбудуться зміни.