За що тепер доведеться платити додатково

Тепер мешканці багатоповерхівок мають сплачувати додатково за утримання газомережі будинку. Тобто йдеться про відрізок від газової труби до входу у будинок.

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Введення такого платежу дозволить залучити спеціалістів до обов'язкової перевірки цієї ділянки. А це, своєю чергою, має зменшити кількість аварій.

Розмір цього платежу буде у діапазоні 25 – 65 гривень на місяць. Здійснювати перевірку зобов'язали оператора газорозподільчих мереж.

Який тариф на газ зараз

Постачальником останньої надії в Україні обрали НАК "Нафтогаз". Цей регулятор обслуговує понад 98% українських споживачів. Його щомісячний тариф за газ 7,96 гривні за кубометр.

Є й інші постачальники газу, які обслуговують українських споживачів. З їхніми тарифами ви можете ознайомитись тут.

Уряд ввів заморозку деяких тарифів до кінця опалювального сезону. Зокрема і вартість газу має залишатися без змін. Цю інформацію підтвердив очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

Олексій Чернишов Голова правління НАК "Нафтогаз України" Під час цього опалювального сезону ціни будуть стабільними. Друге – насправді реформа і введення ринку енергії в Україні неминуча, це станеться рано чи пізно.

Кінець опалювального сезону очікується у квітні. Саме тоді, імовірно, відбудуться зміни.