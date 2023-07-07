Тарифы на воду не будут подниматься до конца войны

Об этом заявил во время эфира телемарафона премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он добавил, что это дополнительное бремя не должно падать на людей.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Так же, как и тарифы на тепло и горячую воду, я уверен, что в Украине до конца военных действий не нужно возлагать на людей дополнительное бремя. Это тот компромисс, который местные бюджеты могут взять на себя.

Обратите внимание! Местные бюджеты дополнительно накопили более 150 миллиардов гривен. Это поможет финансировать водоканалы.

Почему тариф на воду, несмотря ни на что, следует пересмотреть

В разговоре с 24 Каналом Андрей Билоус, генеральный менеджер направления открытых данных DiXi Group, рассказывает, что за время активных военных действий на расход водоканалов на обеспечение водой потребителей существенно отразилась инфляция – 26,6% в 2022 году – и повышение среднемесячных цен на электроэнергию на оптовом рынке (индекс Base РДН) с 2,67 гривны за киловатт-час в 2022 году до 2,99 гривны за киловатт-час 2023 года (данные Energy Map).

Андрей Билоус Генеральный менеджер направления открытых данных DiXi Group И это без добавления также возросших тарифов на передачу и распределение. Если опираться на эти факторы, тариф на воду действительно следует пересматривать в сторону увеличения, ведь существует риск остаться без надлежащего водоснабжения.

Кроме того, негативными последствиями могут стать прорывы сетей, медленный ремонт, ухудшение качества воды и т.д.

Почему цены на свет подняли, а на воду оставили неизменными

Как объясняет 24 Каналу Кристина Лиштван, председатель правления ОСМД и сопредседатель "Ассоциации домов с котельными Украины", на повышение тарифа на электроэнергию повлиял определенный психологический момент.

Важно! В то же время украинцы почувствовали, что такое жить без света и, вероятно, стали больше ценить стоимость этого энергоресурса.

Кристина Лиштван Председатель правления ОСМД и сопредседатель в "Ассоциация домов с котельными Украины" Именно поэтому рост цены на электроэнергию прошел более "гладко", потому что есть понимание людей, что полученные средства пойдут на ремонт сетей и обеспечат, в том числе постоянное прохождение предстоящего отопительного сезона.

Глава ОСМД объясняет, что сейчас не каждый рядовой украинец углубляется в то, что на сегодняшний день цена на электроэнергию для населения регулируется режимом ПСО.

Он утверждается правительством и компенсация разницы тарифа покрывается из бюджета, в результате чего потребитель все равно заплатит за это по своим налогам, только не прямо, а косвенно.