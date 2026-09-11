Что будет дальше с ТЦ "Гулливер" в Павлограде

Команда ТЦ "Гулливер" выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления всем раненым, говорится в официальном заявлении администрации торгового центра.

Эта боль – общая для всего Павлограда,

– подчеркнули в сообщении.

В связи с масштабными разрушениями и объявленным Днем траура администрация ТЦ объявила о некоторых важных решениях.

Во-первых, отменены все мероприятия. В частности, мероприятие, запланированное к 20-летию ТЦ на 12 сентября, полностью отменено.

В настоящее время любые празднования невозможны и неуместны,

– пояснила свою позицию администрация.

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Второе – это розыгрыши и акции. Например, финал праздничной акции и розыгрыша, который был анонсирован ранее, переносится на неопределенный срок. Украинцев заверили, что условия и анкеты участников сохранены. Однако о новом формате или сроках сообщат позже, когда это станет безопасно и возможно.

Также администрация обратила внимание на то, что здание ТЦ повреждено. В настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий и оценке ущерба.

Торговый центр временно закрыт.

Напомним, что враг нанес удар по ТЦ 10 сентября. Более 60 человек получили ранения. Также погибли пять человек.