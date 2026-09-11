Що буде далі з ТЦ "Гулівер" у Павлограді

Команда ТЦ "Гулівер" висловлює найглибші співчуття родинам загиблих та бажає якнайшвидшого одужання всім пораненим, йдеться в офіційній заяві адміністрації торгівельного центру.

Цей біль – спільний для всього Павлограда,

– наголосили у дописі.

У зв’язку з масштабними руйнуваннями та оголошеним Днем жалоби, адміністрація ТЦ оголосила деякі важливі рішення.

Перше – це скасування всіх заходів. Зокрема, захід, який планувався до 20-річчя ТЦ на 12 вересня, повністю скасовано.

Наразі будь-які святкування є неможливими та недоречними,

– пояснила свою позицію адміністрація.

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Друге – це розіграші та акції. Наприклад, фінал святкової акції та розіграшу, який був анонсований раніше, переноситься на невизначений термін. Українців запевнили, що умови та анкети учасників збережено. Однак про новий формат або терміни повідомлять пізніше – коли це стане безпечно та можливо.

Також адміністрація акцентували увагу на тому, що будівля ТЦ пошкоджена. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків та оцінки збитків.

Торгівельний центр тимчасово зачинено.

Нагадаємо, що ворог вдарив по ТЦ 10 вересня. Понад 60 людей зазнали поранень. Також 5 осіб загинули.