Входит ли декрет в страховой стаж

Отпуск по беременности и родам оплачивается за счет Фонда социального страхования и полностью засчитывается в страховой стаж, независимо от формы занятости женщины, передает 24 Канал.

Читайте также Будет ли индексация пенсий военным пенсионерам в 2025 году

Она длится 126 календарных дней: 70 до родов и 56 после. В случае осложнений или рождения двойни или более детей его продолжительность увеличивается до 140 или 180 дней.

Что известно об отпуске по уходу за ребенком

Этот период предоставляется без сохранения зарплаты и, как правило, не засчитывается в страховой стаж, только в общий трудовой.

Важно! Исключение составляют периоды до 28 февраля 2001 года при определенных условиях их могут учесть.

В то же время если во время этого отпуска лицо получало государственную помощь, время ухода может быть включено в страховой стаж. Для подтверждения стажа могут понадобиться: