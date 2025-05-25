Чи входить декрет до страхового стажу

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами оплачується за рахунок Фонду соціального страхування та повністю зараховується до страхового стажу, незалежно від форми зайнятості жінки, передає 24 Канал.

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Вона триває 126 календарних днів: 70 до пологів та 56 після. У випадку ускладнень або народження двійні чи більше дітей її тривалість збільшується до 140 або 180 днів.

Що відомо про відпустку для догляду за дитиною

Цей період надається без збереження зарплати та, як правило, не зараховується до страхового стажу, лише до загального трудового.

Важливо! Виняток становлять періоди до 28 лютого 2001 року за певних умов їх можуть врахувати.

Водночас якщо під час цієї відпустки особа отримувала державну допомогу, час догляду може бути включено до страхового стажу. Для підтвердження стажу можуть знадобитися: