Российские аграрии остаются без поддержки и топлива

Российский аграрный сектор оказался под все более сильным давлением из-за совокупности финансовых и логистических проблем, сообщает Служба внешней разведки Украины. Несмотря на ожидания высоких урожаев, Министерство сельского хозяйства России сократило объемы льготного кредитования именно тогда, когда значительная часть хозяйств уже работает на грани рентабельности.

Дополнительным ударом стал дефицит дизельного топлива. По оценкам, дефицит уже составляет около 20% от внутренней потребности страны. Причиной стали повреждения ряда нефтеперерабатывающих заводов, из-за чего не хватает не только бензина, но и дизельного топлива, которое имеет критически важное значение для проведения уборки урожая.

Наиболее остро ситуация ощущается в Сибири, в частности в Иркутской области и Алтайском крае. О нехватке дизельного топлива также сообщают Ростовская область, Краснодарский край, Поволжье и Ставрополье. Больше всего страдают небольшие фермерские хозяйства, не имеющие достаточных финансовых ресурсов для создания запасов топлива.

Проблемы с экспортом зерна только усугубляют ситуацию

Кризис усугубляют трудности с экспортом зерна. Из-за проблем с логистикой в Азовском море существенно затруднилась работа маршрута, по которому проходила примерно четверть российского зернового экспорта. На этом фоне аналитики уже пересмотрели прогноз экспорта, сократив его примерно на 20%.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Негативная ситуация сказывается и на ценах. За последнюю неделю пшеница подешевела на 2,8%, ячмень – на 6,5%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года цены на зерно снизились на 12,6%. Намерение переориентировать перевозки на железную дорогу не способно полностью компенсировать морскую логистику и лишь увеличивает расходы производителей.

Дополнительной проблемой стали неудачные попытки найти дизельное топливо за рубежом. Беларусь и Казахстан не располагают необходимыми объемами для экспорта, а крупнейшие нефтеперерабатывающие компании Индии заявили об отсутствии излишков готовых нефтепродуктов. На этом фоне приоритет в распределении топлива получает армия, тогда как аграрный сектор рискует столкнуться с еще большим дефицитом ресурсов в разгар уборочной кампании.

Кстати, удары украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам ограничили возможности Москвы по поставкам бензина и дизельного топлива за границу. Из-за этого в Кыргызстане возник острый дефицит топлива, что вынудило страну обратиться к России.