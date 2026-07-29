Російські аграрії залишаються без підтримки та пального

Російський аграрний сектор опинився під дедалі більшим тиском через поєднання фінансових і логістичних проблем, повідомляє Служба зовнішньої розвідки України. Попри очікування високих врожаїв, Міністерство сільського господарства Росії скоротило обсяги пільгового кредитування саме тоді, коли значна частина господарств уже працює на межі рентабельності.

Додатковим ударом став дефіцит дизельного пального. За оцінками, нестача вже становить близько 20% від внутрішньої потреби країни. Причиною стали пошкодження низки нафтопереробних заводів, через що бракує не лише бензину, а й дизеля, який є критично важливим для проведення жнив.

Найгостріше ситуація відчувається у Сибіру, зокрема в Іркутській області та Алтайському краї. Про нестачу дизеля також повідомляють Ростовська область, Краснодарський край, Поволжя та Ставропілля. Найбільше потерпають невеликі фермерські господарства, які не мають достатніх фінансових ресурсів для створення запасів пального.

Проблеми з експортом зерна лише погіршують ситуацію

Кризу посилюють труднощі з експортом зерна. Через проблеми з логістикою в Азовському морі суттєво ускладнилася робота маршруту, яким проходила приблизно чверть російського зернового експорту. На цьому тлі аналітики вже переглянули прогноз експорту, скоротивши його приблизно на 20%.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Негативна ситуація позначається і на цінах. За останній тиждень пшениця подешевшала на 2,8%, ячмінь – на 6,5%, а порівняно з аналогічним періодом минулого року ціни на зерно знизилися на 12,6%. Намір переорієнтувати перевезення на залізницю не здатний повністю компенсувати морську логістику та лише збільшує витрати виробників.

Додатковою проблемою стали невдалі спроби знайти дизельне пальне за кордоном. Білорусь і Казахстан не мають необхідних обсягів для експорту, а найбільші нафтопереробні компанії Індії заявили про відсутність надлишків готових нафтопродуктів. На цьому тлі пріоритет у розподілі пального отримує армія, тоді як аграрний сектор ризикує зіткнутися з ще більшим дефіцитом ресурсів у розпал збиральної кампанії.

До речі, удари українських дронів по російській нафтопереробці обмежили можливості Москви постачати бензин та дизель за кордон. Через це у Киргизстані виник гострий дефіцит пального і змусив його звернутися до Росії.