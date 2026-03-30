Из-за топливного кризиса могут ограничить водителей: радикальный шаг готовят в одной из стран

Южная Корея, один из крупнейших импортеров нефти в Азии, также столкнулась с топливным кризисом. Конфликт на Ближнем востоке уже негативно сказывается на экономическом росте страны, которая рассматривает введение ограничений для транспорта.

Какие правила для водителей могут ввести?

Это произойдет впервые за 35 лет, если цены на нефть превысят 120 долларов за баррель. Детали сообщает Bloomberg.

Напомним, в Южной Корее уже действуют ограничения для госслужащих, частоту поездок которых ограничили. По данным The Korea Times, им приходится воздерживаться от управления авто один раз в неделю, причем день определяют по последней цифре номерного знака: 1 означает понедельник, 2 – вторник и так далее.

Теперь же подобные меры могут применить к обычным гражданам, что станет первым подобным шагом со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

Мы рассматриваем возможность распространения этой системы на частный сектор, но надеемся, что война скоро закончится, и такие меры не потребуются,

– заявил министр финансов Ку Юн Чхоль.

Напомним, на прошлой неделе президент Ли Чжэ Мён призвал сократить потребление электроэнергии и пользоваться общественным транспортом вместо авто, чтобы избежать дефицита энергоресурсов в связи с затянувшимся конфликтом в Иране.

Что происходит с Южной Кореей?

К слову, страна зависела от импорта энергоносителей с Ближнего Востока, поэтому сталкивается с усилением рисков роста инфляции.

И хотя в начале марта темпы экспорт Южной Кореи сохранил динамику благодаря устойчивому спросу, стремительный рост мировых цен на нефть приводит к повышению стоимости сырья. Более того, ухудшение условий морских перевозок и общие перебои с поставками давят на торговые потоки.

Ограничение поездок автомобилями для обычных граждан означало бы усиление беспокойства относительно угрозы энергетического шока для экономики, которая играет ключевую роль в глобальных технологических цепочках.

Интересно! Напомним, утром понедельника, 30 марта, цена нефти марки Brent подскочила на 3,7% – до 116,75 доллара за баррель – после того, как хуситы запустили ракеты по Израилю.

Есть ли топливный кризис в других странах?