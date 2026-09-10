Где самолетам начали ограничивать заправку

По данным системы аэронавигационной информации, первые подобные меры начали появляться еще в июне. В сентябре ввели новые ограничения, пишет российское издание "Верстка".

Ограничения действуют в аэропортах по всей России – от Калининграда на западе до Петропавловска-Камчатского на Дальнем Востоке.

Продолжительность ограничений варьируется в зависимости от аэропорта – от одного месяца до почти семи.

Например, в петербургском Пулковом вплоть до марта 2027 года заправлять самолеты можно исключительно в соответствии с планом полета, без каких-либо дополнительных объемов топлива, а в калининградском Храброво такой жесткий режим будет действовать до декабря.

Интересно, что в 15 из 26 аэропортов ограничения затрагивают исключительно иностранных перевозчиков:

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

в Казани;

Уфе;

Перми;

Екатеринбурге;

Челябинске;

Тюмени;

Иркутске;

Владивостоке;

Хабаровске и т. д.

А самая сложная ситуация сложилась на юге России, в частности в Сочи, Волгограде и Астрахани, где лимиты действуют для всех без исключения авиакомпаний.

Почему возник топливный кризис

Главной причиной топливного коллапса стали прицельные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам.

С начала года ВСУ более 70 раз успешно провели атаки на вражеские НПЗ, выведя из строя крупнейшие предприятия и обвалив общие объемы нефтепереработки в России до самого низкого уровня с 2002 года.

Пытаясь спасти ситуацию, российское правительство запретило экспорт авиатоплива до 30 ноября, однако авиакомпании, в частности "Азимут", все равно заявляют о критическом дефиците керосина.

Впоследствии глава Минтранса России Андрей Никитин опроверг наличие проблемы. Но его же ведомство предложило снизить требования к качеству авиационного топлива, чтобы хоть как-то увеличить объемы производства.

Между тем, напомним, цены на авиатопливо на российской бирже уже пробили исторический максимум и, по прогнозам экспертов, будут продолжать расти как минимум до завершения длительных ремонтных работ на поврежденных заводах и пика авиаперевозок.