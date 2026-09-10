Де літакам почали обмежувати заправку

За даними системи аеронавігаційної інформації, перші такі заходи почали з'являтися ще в червні. У вересні запровадили нові обмеження, пише російське видання "Верстка".

Ліміти діють в аеропортах по всій Росіїї – від Калінінграда на заході до Петропавловська-Камчатського на Далекому Сході.

Тривалість обмежень різниться залежно від аеропорту – від одного місяця до майже семи.

Наприклад, у петербурзькому Пулковому аж до березня 2027 року заправляти борти можна виключно за планом польоту, без жодних додаткових обсягів пального, а в калінінградському Храброво такий жорсткий режим діятиме до грудня.

Цікаво, що у 15 із 26 аеропортів обмеження б'ють виключно по іноземних перевізниках:

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

у Казані;

Уфі;,

Пермі;

Єкатеринбурзі;,

Челябінську;

Тюмені;

Іркутську;

Владивостоці;

Хабаровську тощо.

А найскладніша ситуація склалася на півдні Росії, зокрема у Сочі, Волгограді та Астрахані, де ліміти діють для всіх без винятку авіакомпаній.

Чому виникла паливна криза

Головною причиною паливного колапсу стали прицільні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах.

Від початку року ЗСУ понад 70 разів успішно атакували ворожі НПЗ, вивівши з ладу найбільші підприємства та обваливши загальні обсяги нафтопереробки в Росії до найнижчого рівня з 2002 року.

Намагаючись врятувати ситуацію, російський уряд заборонив експорт авіапального до 30 листопада, проте авіакомпанії, зокрема "Азимут", все одно заявляють про критичний дефіцит гасу.

Згодом глава Мінтрансу Росії Андрій Нікітін заперечив проблему. Але його ж відомство запропонувало знизити вимоги до якості авіаційного пального, щоб хоч якось збільшити обсяги виробництва.

Тим часом, нагадаємо, ціни на авіапальне на російській біржі вже пробили історичний максимум, і, за прогнозами експертів, продовжать зростати щонайменше до завершення тривалих ремонтів на розбитих заводах та піку авіаперевезень.