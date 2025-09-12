Какие пошлины хочет ввести Мексика?

Министерство торговли Китая предупредило Мексику о возможных контрмерах в ответ на планы правительства повысить пошлины на автомобили азиатского производства до 50%, пишет 24 Канал со ссылкой на CNBC.

Министр экономики Мексики Марсело Эбрард сообщил в среду, что страна планирует повысить пошлины на автомобили из Азии, прежде всего из Китая, с нынешних 20% до 50%. По его словам, инициатива еще должна получить одобрение Конгресса, а новые тарифы вступят в силу через 30 дней.

Мы надеемся, что Мексика проявит крайнюю осторожность и дважды подумает, прежде чем делать такие шаги. Китай и Мексика являются взаимовыгодными торговыми партнерами. Мы не хотим, чтобы эта ситуация негативно отразилась на экономическом сотрудничестве обеих сторон,

– говорится в заявлении Министерства экономики КНР.

В Пекине отметили, что на фоне "злоупотреблений США тарифными инструментами другие страны должны отстаивать принципы свободной торговли.

Принуждение не должно происходить за счет интересов третьих сторон. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов,

– добавили в ведомстве.

Как отмечается, введение новых мексиканских тарифов на китайские товары станет частью более масштабного пакета предложений в федеральный бюджет, который коснется импорта на сумму около 52 миллиардов долларов.

Важно! В условиях сохранения торговой напряженности с США Китай уже ввел ответные меры, включая ограничения на экспорт стратегического минерального сырья, необходимого для производства автомобилей и другой высокотехнологичной продукции. Китайские компании заняли ведущие позиции в глобальных цепочках поставок многих из этих ресурсов.

По словам Хорхе Гуахардо, партнера Dentons Global Advisors из Вашингтона и бывшего посла Мексики в Китае, автомобильная промышленность является крупнейшим работодателем страны.

50-процентные пошлины ниже, чем 60-процентные тарифы, которые Россия применяет к китайским автомобилям. Я пока не видел, чтобы Китай выдвигал аналогичные обвинения в адрес России или Бразилии. Думаю, это негласное признание того, что мир не готов поглощать избыточные мощности Китая,

– отметил Гуахардо.

Примечательно! В июле Бразилия также объявила о введении 35% пошлин на импорт электромобилей.

Ранее китайские официальные лица заявляли, что избыточное предложение – это не аномалия, а одна из основ мировой торговли.

По их словам, если Китай будет производить слишком много электромобилей, другие страны найдут свою нишу, усилив экспорт сжиженного природного газа, сельхозпродукции или высококачественных полупроводников.

Интересно! Согласно данным правозащитной организации "Коалиция за процветающую Америку"" в период с июня 2022 по июль 2024 года более 20 китайских производителей автокомпонентов объявили об инвестициях в Мексику на сумму более 7 миллиардов долларов.

При этом остается непонятным, сколько из этих проектов уже реализовано. В частности, крупнейший китайский производитель электромобилей BYD до сих пор не построил свой ожидаемый завод в Мексике.

Как указывает Китайская ассоциация легковых автомобилей, опубликованные в начале года данные показывают, что Мексика стала одним из основных направлений экспорта китайских машин.

Главная особенность китайских автомобилей заключается в том, что они часто вытесняют не западные бренды, а других азиатских производителей. Думаю, именно это и произошло на рынке Мексики,

– отметил глава отдела инвестиционной стратегии по китайскому рынку в Macquarie Capital Юджин Сяо.

По его словам, даже с учетом возможного повышения пошлин на 25 процентных пунктов ценовое преимущество китайских автомобилей, скорее всего, сохранится.

