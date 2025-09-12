Які мита хоче ввести Мексика?

Міністерство торгівлі Китаю попередило Мексику про можливі контрзаходи у відповідь на плани уряду підвищити мита на автомобілі азіатського виробництва до 50%, пише 24 Канал з посиланням на CNBC.

Міністр економіки Мексики Марсело Ебрард повідомив у середу, що країна планує підвищити мита на автомобілі з Азії, насамперед з Китаю, з нинішніх 20% до 50%. За його словами, ініціатива ще має отримати схвалення Конгресу, а нові тарифи набудуть чинності через 30 днів.

Ми сподіваємося, що Мексика проявить крайню обережність і двічі подумає, перш ніж робити такі кроки. Китай і Мексика є взаємовигідними торговельними партнерами. Ми не хочемо, щоб ця ситуація негативно відбилася на економічному співробітництві обох сторін,

– йдеться в заяві Міністерства економіки КНР.

У Пекіні зазначили, що на тлі "зловживань США тарифними інструментами інші країни повинні відстоювати принципи вільної торгівлі.

Примус не повинен відбуватися коштом інтересів третіх сторін. Китай вживе необхідних заходів для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів,

– додали у відомстві.

Як зазначається, введення нових мексиканських тарифів на китайські товари стане частиною більш масштабного пакета пропозицій до федерального бюджету, який торкнеться імпорту на суму близько 52 мільярдів доларів.

Важливо! В умовах збереження торговельної напруженості з США Китай вже ввів відповідні заходи, включаючи обмеження на експорт стратегічної мінеральної сировини, необхідної для виробництва автомобілів та іншої високотехнологічної продукції. Китайські компанії зайняли провідні позиції в глобальних ланцюжках постачань багатьох з цих ресурсів.

За словами Хорхе Гуахардо, партнера Dentons Global Advisors з Вашингтона і колишнього посла Мексики в Китаї, автомобільна промисловість є найбільшим роботодавцем країни.

50-відсоткові мита нижчі, ніж 60-відсоткові тарифи, які Росія застосовує до китайських автомобілів. Я поки не бачив, щоб Китай висував аналогічні звинувачення на адресу Росії або Бразилії. Думаю, це негласне визнання того, що світ не готовий поглинати надлишкові потужності Китаю,

– зазначив Гуахардо.

Примітно! У липні Бразилія також оголосила про введення 35% мит на імпорт електромобілів.

Раніше китайські офіційні особи заявляли, що надлишкова пропозиція – це не аномалія, а одна з основ світової торгівлі.

За їхніми словами, якщо Китай буде виробляти занадто багато електромобілів, інші країни знайдуть свою нішу, посиливши експорт скрапленого природного газу, сільгосппродукції або високоякісних напівпровідників.

Цікаво! Згідно з даними правозахисної організації "Коаліція за процвітаючу Америку»" в період з червня 2022 по липень 2024 року понад 20 китайських виробників автокомпонентів оголосили про інвестиції в Мексику на суму понад 7 мільярдів доларів.

При цьому залишається незрозумілим, скільки з цих проєктів вже реалізовано. Зокрема, найбільший китайський виробник електромобілів BYD досі не побудував свій очікуваний завод у Мексиці.

Як вказує Китайська асоціація легкових автомобілів, опубліковані на початку року дані показують, що Мексика стала одним з основних напрямків експорту китайських машин.

Головна особливість китайських автомобілів полягає в тому, що вони часто витісняють не західні бренди, а інших азіатських виробників. Думаю, саме це і сталося на ринку Мексики,

– зазначив голова відділу інвестиційної стратегії по китайському ринку в Macquarie Capital Юджин Сяо.

За його словами, навіть з урахуванням можливого підвищення мит на 25 процентних пунктів цінова перевага китайських автомобілів, швидше за все, збережеться.

Що потрібно знати про торгову війну у світі?