Что дает "золотая грин-карта"

На карточке изображен сам Трамп на фоне Статуи Свободы – такой дизайн уже окрестили "карточкой Трампа", передает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Программа базируется на обновленной версии визы EB-5, которая позволяет получить грин-карту иностранцам, инвестирующим в США по меньшей мере 1 миллион долларов.

В отличие от многих других виз, грин-карта не привязывает человека к конкретному работодателю и дает свободу выбора места трудоустройства.

Министр торговли Говард Лутник ранее объяснял, что система может привлечь до 1 триллиона долларов, если все 200 тысяч заявок будут оплачены по новым правилам. Очередь на участие в программе сейчас составляет 250 тысяч человек.

Интересно! Реформа также отменила преференции для инвесторов, которые ранее вкладывали деньги в сельскую местность или проблемные регионы. В то же время ряд надзорных органов выражает обеспокоенность относительно возможных коррупционных рисков.