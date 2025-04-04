Що дає "золота грін-картка"

На картці зображено самого Трампа на фоні Статуї Свободи – такий дизайн уже охрестили "карткою Трампа", передає 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Програма базується на оновленій версії візи EB-5, яка дозволяє отримати грін-карту іноземцям, що інвестують у США щонайменше 1 мільйон доларів.

На відміну від багатьох інших віз, грін-карта не прив’язує людину до конкретного роботодавця та дає свободу вибору місця працевлаштування.

Міністр торгівлі Говард Лутнік раніше пояснював, що система може залучити до 1 трильйон доларів, якщо всі 200 тисяч заявок будуть оплачені за новими правилами. Черга на участь у програмі наразі становить 250 тисяч осіб.

Цікаво! Реформа також скасувала преференції для інвесторів, які раніше вкладали гроші у сільську місцевість або проблемні регіони. Водночас низка наглядових органів висловлює занепокоєння щодо можливих корупційних ризиків.