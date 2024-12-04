24 Канал передает детали со ссылкой на обращение Владимира Зеленского. 2 декабря говорилось о том, что за два дня заявку через Дію подали 3 миллиона. Но поскольку с 4 декабря Укрпочта тоже присоединилась к программе, цифра будет только расти.

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Сколько людей подало заявку на получение "тысячи Зеленского"

Был сегодня доклад премьер-министра. Уже почти 5 миллионов украинцев дали заявки на зимнюю выплату "еПоддержки". И сегодня же вошла в программу Укрпочта: это будет еще более чем 2 миллиона человек, которые получают пенсии и социальные платежи через Укрпочту – так же эти люди получат и выплату 1000 гривен,

– рассказал президент.

Но важно помнить, что почта не даст средства наличными. И потратить тысячу можно будет только в отделении Укрпочты – например, на товары, которые там продают, или на оплату коммунальных услуг.

Также надо не забыть, что потратить средства, полученные через почту, можно до конца февраля 2025 года. В целом здесь больше ограничений, чем в случае с оформлением заявки через Дію. Так, любой человек не может просто прийти на почту и получить тысячу – эта опция касается только нескольких категорий. Списки этих людей уже передало Минсоцполитики.

Все детали 24 Канал расписал здесь.

