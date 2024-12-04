24 Канал передає деталі з посиланням на звернення Володимира Зеленського. 2 грудня мовилося про те, що за два дні заявку через Дію подали 3 мільйони. Та оскільки з 4 грудня Укрпошта теж долучилася до програми, цифра тільки зростатиме.

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Скільки людей подало заявку на отримання "тисячі Зеленського"

Була сьогодні доповідь прем'єр-міністра. Вже майже 5 мільйонів українців дали заявки на зимову виплату "єПідтримки". І сьогодні ж увійшла в програму Укрпошта: це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту – так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень,

– розповів президент.

Але важливо пам'ятати, що пошта не дасть кошти готівкою. І витратити тисячу можна буде тільки у відділенні Укрпошти – наприклад, на товари, які там продають, або на оплату комунальних послуг.

Також треба не забути, що витратити кошти, отримані через пошту, можна до кінця лютого 2025 року. Загалом тут більше обмежень, ніж у випадку з оформленням заявки через Дію. Так, будь-хто не може просто прийти на пошту й отримати тисячу – ця опція стосується лише кількох категорій. Списки цих людей уже передало Мінсоцполітики.

Усі деталі 24 Канал розписав тут.

