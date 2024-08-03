Где сейчас самые высокие пенсии

Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 июля, достигла 5 816,62 гривны. Это на болееч чем 400 гривен больше чем в начале года.

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У пенсионеров, которые продолжают работать, средняя выплата несколько больше. Сейчас она составляет 6 216,20 гривны.

Самые большие выплаты получают жители столицы. Киевляне имеют среднюю пенсию – 7 940 гривен. Также высокие выплаты у жителей таких регионов:

у жителей Ровенской области средняя пенсия составляет 7 255 гривен;

Донецкой – 7 138 гривен;

Луганской – 6 679 гривен;

Днепропетровской – 6 402 гривны.

Обратите внимание! Наименьшие пенсии имеют жители Тернопольщины в среднем – 4 436 гривен. Не намного больше выплаты у жителей Черновицкой (4 639 гривен) и Закарпатской (4 667 гривен) областей.