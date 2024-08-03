Де зараз найвищі пенсії

Середня пенсія в Україні, станом на 1 липня, сягнула 5 816,62 гривні. Це на понад 400 гривень більше ніж на початку року.

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У пенсіонерів, які продовжують працювати, середня виплата дещо більша. Зараз вона складає 6 216,20 гривень.

Найбільші виплати отримують жителі столиці. Кияни мають середню пенсію – 7 940 гривень. Також високі виплати у жителів таких регіонів:

у мешканців Рівненської області середня пенсія складає 7 255 гривень;

Донецької – 7 138 гривень;

Луганської – 6 679 гривень;

Дніпропетровської – 6 402 гривні.

Зверніть увагу! Найменші пенсії мають жителі Тернопільщини в середньому – 4 436 гривень. Не набагато більші виплати у мешканців Чернівецької (4 639 гривень) та Закарпатської (4 667 гривень) областей.