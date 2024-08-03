Де зараз найвищі пенсії
Середня пенсія в Україні, станом на 1 липня, сягнула 5 816,62 гривні. Це на понад 400 гривень більше ніж на початку року.
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У пенсіонерів, які продовжують працювати, середня виплата дещо більша. Зараз вона складає 6 216,20 гривень.
Найбільші виплати отримують жителі столиці. Кияни мають середню пенсію – 7 940 гривень. Також високі виплати у жителів таких регіонів:
- у мешканців Рівненської області середня пенсія складає 7 255 гривень;
- Донецької – 7 138 гривень;
- Луганської – 6 679 гривень;
- Дніпропетровської – 6 402 гривні.