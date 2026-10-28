Российский удар по АЗС "Укрнафты": один человек пострадал

Что произошло на АЗС "Укрнафта"

Мужчина получил осколочные ранения и сейчас находится в больнице, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь, сообщил исполняющий обязанности председателя правления "Нафтогаза" Сергей Федоренко.

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На этот раз вражеский БПЛА поразил территорию АЗС в Днепропетровской области. К сожалению, в результате атаки пострадал клиент, получивший осколочные ранения– написал Федоренко.

В настоящее время на месте инцидента работают полиция и соответствующие службы, которые фиксируют последствия преступления. Компания намерена определить дальнейшие действия в отношении работы станции.

Согласно информации, вражеская атака повредила также капитальное здание и оборудование. Об этом сообщили в компании.

Россия продолжает атаковать мирную инфраструктуру, которая обеспечивает нормальную жизнедеятельность людей– отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура.

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Он заверил, что сеть обязательно восстановит поврежденное имущество и продолжит обслуживать водителей.

Напомним, что Россия в настоящее время активно наносит удары по автозаправочным станциям. Например, в сентябре Россия атаковала АЗС компании "ОККО".

А 14 октября враг атаковал АЗК "Укрнафты" в Хмельницкой области. Один из сотрудников получил легкое осколочное ранение.