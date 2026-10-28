Російський удар по АЗС Укрнафти: постраждала людина

Що сталося на АЗС Укрнафта

Чоловік отримав уламкові поранення і зараз перебуває в лікарні, де йому надають усю необхідну медичну допомогу, про що повідомив виконувач обов'язків голови правління Нафтогазу Сергій Федоренко.

Реклама Adv

популярні відео

Цього разу ворожий БПЛА влучив по території АЗК на Дніпропетровщині. На жаль, внаслідок атаки постраждав клієнт, який дістав уламкові поранення– написав Федоренко.

Наразі на місці інциденту працюють поліція та відповідні служби, які фіксують наслідки злочину. Компанія збирається визначати подальші дії щодо роботи станції.

Згідно з інформацією, ворожа атака пошкодила також капітальну будівлю та обладнання. Про це розповіли у компанії.

Росія продовжує атакувати мирну інфраструктуру, що забезпечує нормальну життєдіяльність людей– зазначив голова правління АТ "Укрнафта" Богдан Кукура.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Він запевнив, що мережа обов'язково відновить пошкоджене майно та продовжить обслуговувати водіїв.

Нагадаємо, що Росія наразі активно б'є по автозаправних станціях. Наприклад, у вересні Росія атакувала АЗК компанії "ОККО".

А 14 жовтня ворог атакував АЗК "Укрнафти" у Хмельницькій області. Один із працівників отримав легке уламкове поранення.