Как отмечает издание Financial Times, речь идет о мощностях компаний "Метинвест" и ArcelorMittal в Запорожской и Днепропетровской областях.

Как атаки повлияли на солеварные заводы?

Представители компаний пока не могут оценить, сколько времени займет восстановление производства. Речь идет о возможных днях, неделях, месяцах или даже годах ремонта.

На сегодняшний день в Украине больше нет сталелитейной промышленности,

– заявил руководитель офиса генерального директора "Метинвеста" Александр Водовиз.

По его словам, российские военные хорошо знали расположение объектов предприятия и целенаправленно наносили удары по критически важным элементам.

Остановка трех предприятий может иметь последствия не только для металлургической отрасли. По словам Водовиза, на этих заводах в целом работают более 15 тысяч человек, а их остановка может существенно повлиять на налоговые поступления.

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В то же время FT отмечает, что удары по металлургическим предприятиям являются частью более широкой российской кампании против украинской экономики. Российские ракеты и беспилотники также атаковали склады, логистические центры, железнодорожную инфраструктуру и другие объекты.

Напомним, в ночь на 18 сентября российские войска провели атаку на гражданское предприятие в промышленном парке Коростенского района Житомирской области. В результате удара возникли пожары в складском и производственном зданиях.

По состоянию на утро спасатели ликвидировали возгорание, однако во время повторных воздушных тревог им приходилось уходить в безопасное место. К ликвидации последствий атаки были привлечены 56 спасателей и 17 единиц техники ГСЧС, а также экстренные службы и волонтеры Украинского Красного Креста.

В настоящее время на месте завершают разбор завалов и оценивают масштаб повреждений. В результате российского удара погибли два человека.

Еще два пострадавших находятся в больницах области в состоянии средней тяжести.

Российская атака в очередной раз была направлена на гражданское предприятие, что привело к гибели людей и значительным разрушениям.