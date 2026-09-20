Як зазначає видання Financial Times, йдеться про потужності компаній "Метінвест" і ArcelorMittal у Запорізькій і Дніпропетровській областях.

Як повпливали атаки на солеварні заводи?

Представники компаній наразі не можуть оцінити, скільки триватиме відновлення виробництва. Йдеться про можливі дні, тижні, місяці або навіть роки ремонту.

Станом на сьогодні в України більше немає сталеливарної промисловості,

– заявив керівник офісу генерального директора Metinvest Олександр Водовіз.

За його словами, російські військові добре знали розташування об'єктів підприємства та цілеспрямовано били по критично важливих елементах.

Зупинка трьох підприємств може мати наслідки не лише для металургійної галузі. За словами Водовіза, на цих заводах загалом працюють понад 15 тисяч людей, а їхня зупинка може суттєво вплинути на податкові надходження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Водночас FT зазначає, що удари по металургійних підприємствах є частиною ширшої російської кампанії проти української економіки. Російські ракети та безпілотники також атакували склади, логістичні центри, залізничну інфраструктуру та інші об'єкти.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня російські війська атакували цивільне підприємство в індустріальному парку Коростенського району на Житомирщині. Унаслідок удару виникли пожежі у складській і виробничій будівлях.

Станом на ранок рятувальники ліквідували займання, однак під час повторних повітряних тривог їм доводилося відходити у безпечне місце. До ліквідації наслідків атаки залучили 56 рятувальників та 17 одиниць техніки ДСНС, а також екстрені служби й волонтерів Українського Червоного Хреста.

Наразі на місці завершують розбір завалів та оцінюють масштаб пошкоджень. Внаслідок російського удару загинули двоє людей.

Ще двоє постраждалих перебувають у лікарнях області у стані середньої важкості.

Російська атака вкотре була спрямована по цивільному підприємству, спричинивши загибель людей та значні руйнування.