Когда подешевеют лекарства в Украине

Удешевление лекарств должно начаться в марте, сообщает 24 Канал со ссылкой на Минздрав.

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Напомним! В Минздраве состоялась встреча министра Виктора Ляшко с представителями украинских производителей фармацевтической продукции. Во время этого собрания происходило обсуждение пошагового плана снижения цен на препараты. Речь идет о лекарствах, не входящих в ТОП-100.

Цена снизится на почти 100 препаратов, среди них есть:

обезболивающие;

антибиотики;

анестетики;

жаропонижающие;

противоэпилептические;

сорбенты;

противокашлевые и так далее.

Более 70 лекарственных средств из указанного перечня входят в Национальный перечень лекарственных средств. А еще 35 – это рецептурные препараты.



Какие препараты станут дешевле в марте / Фото Минздрава

Подешевеют ли лекарства в 2025 году / Фото Минздрава

Обратите внимание! С полным перечнем лекарств вы можете ознакомиться по ссылке.