Министр евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина прокомментировала обращение пяти государств-членов Евросоюза к Еврокомиссии с просьбой отменить беспошлинный тариф для украинской сельскохозяйственной продукции. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала.

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Никакого эмбарго пока нет

Стефанишина отметила, что пока никакого эмбарго нет. Об этом она сообщила во время своего рабочего визита в Брюссель.

По словам министра, в настоящее время действует полная тарифная и таможенная либерализация с ЕС, а Украина сама контролирует экспортные операции в соседние страны.

На самом деле это абсолютно политический процесс того что мы видим в этих странах. Более того, в условиях, когда они получают субсидии, а Украина страдает, скажем так, от последствий этих ограничений,

– подчеркнула министр.

По результатам встречи в Еврокомиссии, Стефанишина отметила, что ЕК в ближайшие дни предложит регламент о продлении торговой либерализации для Украины. Министр напомнила, что наибольший вклад для "снижения напряжения" сделала именно Украина, разблокировав порты в Черном море.

Когда стартуют переговоры о вступлении в ЕС

На этот вопрос также ответила Ольга Стефанишина. Она отметила, что скрининг уже начали. Также Украина и Еврокомиссия 25 января согласовали график дальнейших встреч на пути к вступлению в Евросоюз.

По словам министра по вопросам евроинтеграции, скрининг – длительный, а также нелегкий процесс. Он предусматривает секторальные встречи по всем направлениям будущих переговоров.

Мы согласовали график встреч, и приоритезируем сферы, с которых начинаются переговоры – это фундаментальные права и фундаментальные реформы,

– отметила Стефанишина.

Она также добавила, что около двух месяцев будет продолжаться скрининг сферы фундаментальных прав. По ее словам, заседание Европейского совета в марте "даст импульс" переговорному процессу.

Стефанишина отметила, что украинская сторона надеется, что к выполнению четырех реформ, которые до сих пор требует Еврокомиссия, ускорит принятие переговорной рамки, а также открытие первого раунда переговоров.