Австрия выделит дополнительные средства для Украины

Страна также подтвердила свою приверженность дальнейшей поддержке украинского народа в его стремлении к миру, сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Австрии.

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Прошло 1000 дней с момента, когда Путин вторгся в Украину и начал свою абсолютно неспровоцированную, жестокую агрессивную войну. И даже если война в нашем непосредственном соседстве больше не доминирует в ежедневных новостях, мы никогда не должны привыкать к этому вопиющему нарушению Устава ООН и международного права в самом центре Европы,

– заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

В МИД Австрии подчеркнули, что президент России Путин может прекратить войну в любое время – достаточно вывести российские войска из Украины и остановить атаки.

Куда будут направлены средства

Поэтому, Австрия увеличит гуманитарную помощь Украине на 8 миллионов евро. Из этих средств 5 миллионов евро будут направлены на проект гуманитарного разминирования, реализован Всемирной продовольственной программой ООН.

Целью проекта является восстановление сельскохозяйственного производства в Украине. Он предусматривает предоставление возможности фермерам безопасно обрабатывать свои поля.

Обратите внимание! Дополнительно, 3 миллиона евро получат Международный комитет Красного Креста (МККК), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА) для оказания гуманитарной помощи в Украине и Молдове, принявшей большое количество украинских беженцев.