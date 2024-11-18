Австрія виділить додаткові кошти для України

Країна також підтвердила свою відданість подальшій підтримці українського народу в його прагненні миру, повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС Австрії.

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Минуло 1000 днів з моменту, коли Путін вдерся в Україну і розпочав свою абсолютно неспровоковану, жорстоку агресивну війну. І навіть якщо війна в нашому безпосередньому сусідстві більше не домінує в щоденних новинах, ми ніколи не повинні звикати до цього кричущого порушення Статуту ООН і міжнародного права в самому центрі Європи,

– заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

У МЗС Австрії підкреслили, що президент Росії Путін може припинити війну будь-якого часу – достатньо вивести російські війська з України та зупинити атаки.

Куди будуть спрямовані кошти

Відтак, Австрія збільшить гуманітарну допомогу Україні на 8 мільйонів євро. З цих коштів 5 мільйонів євро будуть спрямовані на проєкт гуманітарного розмінування, реалізований Всесвітньою продовольчою програмою ООН.

Проєкт має на меті відновлення сільськогосподарського виробництва в Україні. Він передбачає надання можливості фермерам безпечно обробляти свої поля.

Зауважте! Додатково, 3 мільйони євро отримають Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) та Фонд ООН у галузі народонаселення (ЮНФПА) для надання гуманітарної допомоги в Україні та Молдові, що прийняла велику кількість українських біженців.