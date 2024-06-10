Рекордные объемы покупки доллара

На наличном валютном рынке в мае чистая покупка валюты населением превысила продажу. Украинцы продали валюты на 1 271,2 миллиона долларов в эквиваленте, а купили на 2 242,7 миллиона долларов в эквиваленте.

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За 2023 год население купило на 3 362,1 миллиона долларов больше, чем продало. С 21 июля НБУ скорректировал официальный курс гривны на 25% до 36,5686 гривны за доллар.

С 3 октября 2023 Национальный банк внедрил управляемую гибкость обменного курса, отменил все валютные ограничения для импорта работ и услуг, а также позволил репатриацию "новых" дивидендов.

Интересно! По итогам 2022 года, население купило валюты на 1 009,5 миллиона долларов больше, чем продало.

Что будет происходить на валютном рынке дальше

Регулятор продолжает стабилизировать ситуацию на валютном рынке. Весной курс доллара претерпел изменения из-за девальвации гривны. В июне ситуация несколько стабилизировалась.

Эксперты прогнозируют, что во второй половине июня значительных колебаний на валютном рынке не предвидится. Однако определенные последствия апрельской девальвации гривны все же могут ощущаться.

Обратите внимание! Активная девальвация гривны, как это наблюдалось в апреле и мае, ведет к росту цен. При этом, у производителей, продавцов, ценники будут увеличены на случай дальнейших девальвационных процессов. Иногда такой рост может вдвое превышать имеющуюся девальвацию.

На валютный рынок также может сильно повлиять рост тарифа на электроэнергию. Однако паниковать не стоит, ведь регулятор готов к этим колебаниям.

Сколько будет стоить валюта

В течение следующей недели коридоры валютных колебаний останутся близкими к показателям начала июня. В середине месяца они ожидаются следующими:

На межбанке:

доллар – 40 – 41 гривна,

евро – 43 – 46 гривен;

На наличном рынке:

доллар – 40 – 41,2 гривны,

евро – 43 – 46 гривен.

Обратите внимание! Разница между курсами на межбанке и наличном рынке не превысит 0,5 гривны. Средние курсовые отклонения при этих условиях не превысят 2%. Ежедневные курсовые колебания на межбанке, в обменниках и коммерческих банках не будут больше 0,5 гривны.

Разница между курсами покупки и продажи также останется стабильной:

На межбанке:

до 0,05 гривны за доллар,

до 0,1 гривны за евро;

В коммерческих банках:

до 0,5 – 0,6 гривны за доллар,

до 0,8 – 1 гривны за евро;

В обменных пунктах: