Почему могут не засчитать страховой стаж

Украинцам, которые решили загрузить скан-копии своей бумажной трудовой книжки на портал ПФУ – могут не засчитать страховой стаж, записанный в этой книжке. Об этом сообщила начальница Главного управления ПФУ в Донецкой области Наталья Рад.

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Нередко случается, что данные из трудовой не заносятся на портал, а вместо них появляется надпись: "отклонено" или "отменено выполнение". Это означает, что либо скан-копии загружены неправильно, либо в самой трудовой книжке обнаружены какие-то неточности.

Если статус обработки "отклонено" или "отменено исполнение", документ не обработан. Причины отмены могут быть разными, в частности несоблюдение требований к сканированным документам, несоответствие фамилии, имени, отчества и т.д,

– объяснила представительница Пенсионного фонда.

Как исправить ошибку при загрузке

Она также отметила, что если копии просто загружены неправильно, то их еще можно перезагрузить. Но даже если после загрузки копий трудовой книжки никаких проблем не возникло, то ее цифровой вариант все равно не появится на портале сразу же.

Обратите внимание! В случае, если обнаружена ошибка с личными данными гражданина, то нужно будет собирать справки для подтверждения, что трудовая книжка принадлежит именно этому человеку, и что в ней записан его трудовой стаж.

Отсканированную и загруженную на портал копию бумажной трудовой книжки затем оцифровывают, и она появляется в личном кабинете пользователя на портале ПФУ. По закону у ПФУ для этого есть месяц.

Какие требования к страховому стажу в 2024 году

Возраст выхода на пенсию составляет 60, 63 и 65 лет, в зависимости от накопленного страхового стажа. А требования к страховому стажу в 2024 году следующие:

в 60 лет – 31 год страхового стажа,

в 63 года – 21 год страхового стажа,

в 65 лет – 15 лет страхового стажа.