Второй транш для Украины

Украина получит второй транш от доходов замороженных российских активов до марта 2025 года. Он должен быть больше предыдущего 1,5 миллиарда евро и пойти на украинскую оборонную индустрию

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В этом будет играть роль офис оборонных инноваций, открыт в сентябре. Министр Обороны Рустем Умеров вместе с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен открыли Офис оборонных инноваций ЕС.

Также G7 должен принять соглашение о передаче средств из российских активов – 50 миллиардов долларов кредитов до конца года.

Катарина Матернова, посол ЕС в Украине, надеется на расширение этих средств впоследствии.