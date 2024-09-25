Другий транш для України

Україна отримає другий транш від прибутків заморожених російських активів до березня 2025 року. Він має бути більший за попередній 1,5 мільярда євро та піти на українську оборонну індустрію

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В цьому гратиме роль офіс оборонних інновацій, відкритий у вересні. Міністр Оборони Рустем Умеров разом із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн відкрили Офіс оборонних інновацій ЄС.

Також G7 має ухвалити угоду про передачу коштів з російських активів – 50 мільярдів доларів кредитів до кінця року.

Катаріна Матернова, посол ЄС в Україні, сподівається на розширення цих коштів згодом.