Украинская делегация в Вашингтоне

Согласно положениям меморандума, на этой неделе ожидается завершение переговоров между Украиной и США по соглашению о доступе к украинским полезным ископаемым, передает 24 Канал со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Читайте также На сколько повысят пенсии работающим пенсионерам в 2025 году

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Запланированы встречи с представителями финансовых и деловых кругов США и ЕС. Благодаря системной работе правительственной команды с партнерами потребности в финансировании Украины на этот год закрыты. Во время Spring Meetings будем обсуждать потребности Украины на 2026 год.

Шмыгаль добавил, что главный акцент во время встреч будет сделан на вопросах финансирования восстановления Украины, механизмах конфискации замороженных российских активов и привлечении международных инвестиций. Основная цель – усиление финансовой устойчивости государства.