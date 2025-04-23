Українська делегація у Вашингтоні

Згідно з положеннями меморандуму, цього тижня очікується завершення переговорів між Україною та США щодо угоди про доступ до українських корисних копалин, передає 24 Канал з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Заплановані зустрічі з представниками фінансових і ділових кіл США та ЄС. Завдяки системній роботі урядової команди з партнерами потреби у фінансуванні України на цей рік закриті. Під час Spring Meetings будемо обговорювати потреби України на 2026 рік.

Шмигаль додав, що головний акцент під час зустрічей буде зроблено на питаннях фінансування відбудови України, механізмах конфіскації заморожених російських активів та залученні міжнародних інвестицій. Основна мета – посилення фінансової стійкості держави.