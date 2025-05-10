Где самая высокая минимальная зарплата и какие страны в топе по размеру "минималки"

По состоянию на 2025 год лидером по размеру минимальной заработной платы является европейская страна, которая обогнала даже самые развитые экономики мира. Неквалифицированные работники там получают зарплату, в несколько раз превышающую "минималку" многих государств.

Где самая большая "минималка" в мире

Речь идет о Люксембурге, где неквалифицированные работники получают не менее 2 637,79 евро в месяц или 15,25 евро в час, передает 24 Канал со ссылкой на проект "Цена государства".

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А вот квалифицированные работники получают минимальную зарплату не менее 3 165,35 евро в месяц (18,30 евро в час).

В страны с высокими минимальными ставками также входят:

Австралия – 15,57 доллара в час (≈24,1 AUD);

– 15,57 доллара в час (≈24,1 AUD); Нидерланды – 14,06 евро в час;

– 14,06 евро в час; Ирландия – 13,50 евро в час;

– 13,50 евро в час; Германия – 12,82 евро в час;

– 12,82 евро в час; Великобритания – 12,21 фунта (≈15,84 доллара США в час).

Для сравнения! В США федеральная минимальная ставка остается неизменной – 7,25 доллара в час.