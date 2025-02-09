Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевводоканал. В прошлом году в августе 24 Канал обращал внимание, что в Украине нет единого тарифа на воду. В каждом регионе своя цена.
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Правда ли, что в Киеве выросли тарифы на воду
Компания просит пока не платить за воду, поскольку в системе произошел сбой.
Сегодня в соцсетях и Telegram-каналах начала появляться информация о том, что Киевводоканал якобы поднял тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в 4 раза. Подчеркиваем, что эта информация не соответствует действительности! Тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод для населения применяются на уровне тарифов, которые применялись по состоянию на 24 февраля 2022 года,
– написали там.
В биллинговой системе Киевводоканала начисления отображаются корректно. Но произошел технический сбой с обработкой информации в платежных системах. Из-за этого возникли несоответствия в начислениях.
В телеграм-боте Киевводоканала журналистам 24 Канала показывает такие цифры. Как видим, никаких четырехзначных сумм нет.
Сколько платят за воду киевляне / Фото 24 Канала
КГГА и Центр противодействия дезинформации также распространили опровержение от Киевводоканала.
Такие "платежки" – фейк / Фото Центра противодействия дезинформации
Начальник Информационного управления ЧАО "АК "Киевводоканал" Оксана Стан дала комментарий в эфире телеканала "Киев24". По ее словам, тарифы не менялись. Со стороны компании никакого решения по увеличению тарифов не было принято.
На сайте Киевводоканала сказано, что по состоянию на 1 января 2025 предельный размер платы за абонентское обслуживание составляет:
- за услугу централизованного водоснабжения – 42,94 гривен с НДС;
- за услугу централизованного водоотведения – 42,94 гривен с НДС;
- итого – 85,88 гривен с НДС.
Тарифы на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.