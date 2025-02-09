Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київводоканал. Торік у серпні 24 Канал звертав увагу, що в Україні немає єдиного тарифу на воду. В кожному регіоні своя ціна.

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Чи правда, що в Києві зросли тарифи на воду

Компанія просить поки що не сплачувати за воду, оскільки в системі відбувся збій.

Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал нібито підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази. Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності! Тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року,

– написали там.

У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються коректно. Але стався технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. Через це виникли невідповідності у нарахуваннях.

У телеграм-боті Київводоканалу журналістам 24 Каналу показує такі цифри. Як бачимо, жодних чотиризначних сум нема.



Скільки платять за воду кияни / Фото 24 Каналу

КМДА і Центр протидії дезінформації також поширили спростування від Київводоканалу.

Такі "платіжки" – фейк / Фото Центру протидії дезінформації

Начальниця Інформаційного управління ПрАТ "АК "Київводоканал" Оксана Стан дала коментар в ефірі телеканалу "Київ24". За її словами, тарифи не змінювалися. З боку компанії жодного рішення щодо збільшення тарифів не було ухвалено.

На сайті Київводоканалу сказано, що станом на 1 січня 2025 граничний розмір плати за абонентське обслуговування становить:

за послугу централізованого водопостачання – 42,94 гривень з ПДВ;

за послугу централізованого водовідведення – 42,94 гривень з ПДВ;

разом – 85,88 гривень з ПДВ.

Тарифи на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.