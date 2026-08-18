Почему НБУ постепенно ослабляет валютные ограничения

Новый пакет валютных послаблений является частью постепенной либерализации валютного рынка, которую Национальный банк начал еще в 2023 году. Экономист Василий Фурман в комментарии 24 Канала рассказал, что регулятор не может отменить все ограничения одновременно, поскольку каждое решение должно учитывать возможное влияние на валютный рынок.

В частности, после увеличения отдельных лимитов может вырасти спрос населения на иностранную валюту. Фурман привел пример украинцев, находящихся за рубежом: ранее они могли тратить со счетов в Украине до 100 тысяч гривен, а теперь лимит увеличили до 200 тысяч гривен.

Василий Фурман Экономист, член Рады Нацбанка Украины Мы уже учли это в своих прогнозах. Мы понимаем, что, возможно, спрос на валюту увеличится.

В то же время, по его словам, валютные ограничения, введенные НБУ в 2022 году, действовали в совершенно других экономических условиях. С тех пор изменились валютные курсы, цены в Украине и в других странах, поэтому постепенное смягчение правил является логичным следующим этапом.

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Фурман подчеркнул, что жесткие меры в начале полномасштабной войны помогли сохранить стабильность финансовой системы. Украинская банковская система продолжает работать, граждане сохраняют доверие к банкам, а валютный курс, несмотря на колебания, остается под контролем.

При этом банки активно кредитуют бизнес и население. Экономист отметил, что в прошлом году объемы кредитования корпоративных клиентов, малого и среднего бизнеса и физических лиц выросли более чем на 30%, а в этом году сохраняется аналогичная динамика.

Что это означает для экономики и гривны

Постепенное ослабление валютных ограничений является позитивным сигналом для населения, однако регулятор должен одновременно следить за стабильностью валютного рынка. Именно поэтому, по словам Фурмана, дальнейшая либерализация будет происходить поэтапно.

"Поэтому мы и в дальнейшем будем ослаблять валютные ограничения, но это будет происходить пошагово. Поэтому это решение, которое мы приняли, – однозначный плюс для населения", – сказал член Рады НБУ.

В то же время важным фактором стабильности гривны остаются золотовалютные резервы. Они фактически создают финансовую подушку, которая дает Национальному банку больше возможностей для проведения политики управляемой гибкости курса.

По словам Фурмана, оценка международных резервов Украины на конец 2026 года была пересмотрена в сторону повышения. Если в апрельском прогнозе речь шла о более чем 60 миллиардах долларов, то теперь ожидается, что резервы НБУ на конец года превысят 70 миллиардов долларов.

При этом, по прогнозу экономиста, резервы могут оставаться примерно на том же уровне в 2027 и 2028 годах.

"Золотовалютные резервы – это финансовая подушка гривны, они находятся на достаточно высоком уровне, и НБУ может принимать такие решения", – подытожил Фурман.

Таким образом, увеличение валютных лимитов не означает мгновенной отмены всех ограничений. Регулятор планирует постепенно двигаться к более свободному валютному рынку, одновременно контролируя спрос на валюту, состояние резервов и стабильность гривны.