Чому НБУ поступово послаблює валютні обмеження

Новий пакет валютних послаблень є частиною поступової лібералізації валютного ринку, яку Національний банк розпочав ще у 2023 році. Економіст Василь Фурман у коментарі 24 Каналу розповів, що регулятор не може скасувати всі обмеження одночасно, оскільки кожне рішення має враховувати можливий вплив на валютний ринок.

Зокрема, після збільшення окремих лімітів може зрости попит населення на іноземну валюту. Фурман навів приклад українців, які перебувають за кордоном: раніше вони могли витрачати з українських рахунків до 100 тисяч гривень, а тепер ліміт збільшили до 200 тисяч гривень.

Василь Фурман Економіст, член Ради Нацбанку України Ми це врахували вже у своїх прогнозах. Ми розуміємо, що, можливо, збільшиться попит на валюту.

Водночас, за його словами, валютні обмеження, які НБУ запровадив у 2022 році, діяли в зовсім інших економічних умовах. Відтоді змінилися валютні курси, ціни в Україні та в інших країнах, тому поступове пом'якшення правил є логічним наступним етапом.

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Фурман наголосив, що жорсткі заходи на початку повномасштабної війни допомогли зберегти стабільність фінансової системи. Українська банківська система продовжує працювати, громадяни зберігають довіру до банків, а валютний курс, попри коливання, залишається контрольованим.

При цьому банки активно кредитують бізнес і населення. Економіст зазначив, що минулого року обсяги кредитування корпоративних клієнтів, малого та середнього бізнесу і фізичних осіб зросли більш ніж на 30%, а цього року зберігається аналогічна динаміка.

Що це означає для економіки та гривні

Поступове послаблення валютних обмежень є позитивним сигналом для населення, однак регулятор має одночасно стежити за стабільністю валютного ринку. Саме тому, за словами Фурмана, подальша лібералізація відбуватиметься поетапно.

"Тому ми й надалі будемо послаблювати валютні обмеження, але це буде покроково відбуватись. Тому це рішення, яке ми приймали, – однозначний плюс для населення", – сказав член Ради НБУ.

Водночас важливим фактором для стабільності гривні залишаються золотовалютні резерви. Вони фактично створюють фінансову подушку, яка дає Національному банку більше можливостей для проведення політики керованої гнучкості курсу.

За словами Фурмана, оцінка міжнародних резервів України на кінець 2026 року була переглянута в бік підвищення. Якщо у квітневому прогнозі йшлося про понад 60 мільярдів доларів, то тепер очікується, що резерви НБУ на кінець року перевищать 70 мільярдів доларів.

При цьому приблизно на такому ж рівні резерви, за прогнозом економіста, можуть залишатися у 2027 і 2028 роках.

"Золотовалютні резерви – це фінансова подушка гривні, вони на досить високому рівні і НБУ може приймати такі рішення", – підсумував Фурман.

Таким чином, збільшення валютних лімітів не означає миттєвого скасування всіх обмежень. Регулятор планує рухатися до більш вільного валютного ринку поступово, одночасно контролюючи попит на валюту, стан резервів та стабільність гривні.