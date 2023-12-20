Что больше всего повлияет на валюту 2024 года

Глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что нынешние тенденции либерализации валютного рынка будут продолжаться и в следующем году. Эта ситуация закономерна, учитывая программу сотрудничества между Нацбанком и МВФ.

Читайте также Продуктовый кризис в России: новые улучшения от Путина

Сергей Мамедов Заместитель Председателя Совета директоров Конфедерации строителей Украины и Председатель правления Глобус Банка В настоящее время на межбанковском рынке, хоть с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть курс регулируется главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для "единого" курса на наличном рынке и сокращения разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Именно свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны.

Банкир считает, что в следующем году НБУ и дальше продолжит введение эффективных реформ для стабилизации экономики и регуляции валютного рынка.

Основными достижениями 2023 года Мамедов назвал: