Что больше всего повлияет на валюту 2024 года
Глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что нынешние тенденции либерализации валютного рынка будут продолжаться и в следующем году. Эта ситуация закономерна, учитывая программу сотрудничества между Нацбанком и МВФ.
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В настоящее время на межбанковском рынке, хоть с определенными оговорками, действует свободное курсообразование. То есть курс регулируется главным экономическим фактором – соотношением спроса и предложения. А создание основы для "единого" курса на наличном рынке и сокращения разницы между безналичным и наличным курсами свидетельствует о том, что валютный рынок находится на пути к полной либерализации. Именно свободное курсообразование может стать важнейшим фактором для более активного развития экономики страны.
Банкир считает, что в следующем году НБУ и дальше продолжит введение эффективных реформ для стабилизации экономики и регуляции валютного рынка.
Основными достижениями 2023 года Мамедов назвал:
- сокращение разницы между курсом на межбанке и наличным;
- переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу;
- достижение равновесия между спросом и предложением, благодаря валютным интервенциям;
- создание условий, способствующих свободному курсообразованию на межбанке;
- уменьшение разницы между банковским курсом и значением валюты в обменниках;
- отмена валютных ограничений, действовавших в финучреждениях;
- введение "конвертационных депозитов".