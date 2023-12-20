Що найбільше вплине на валюту 2024 році

Голова правління Глобус Банку Сергій Мамедов розповів 24 Каналу, що теперішні тенденції лібералізації валютного ринку триватимуть і у наступному році. Ця ситуація закономірна, зважаючи на програму співпраці між Нацбанком та МВФ.

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Сергій Мамедов Заступник Голови Ради директорів Конфедерації будівельників України та Голова правління Глобус Банку Наразі на міжбанківському ринку, хоч з певними обмовками, діє вільне курсоутворення. Тобто, курс регулюються головним економічним чинником – співвідношенням попиту та пропозиції. А створення підґрунтя до "єдиного" курсу на готівковому ринку та скорочення різниці між безготівковим та готівковим курсами свідчить про те, що валютний ринок знаходиться на шляху до повної лібералізації. Саме вільне курсоутворення може стати найважливішим чинником для більш активного розвитку економіки країни

Банкір вважає, що у наступному році НБУ і надалі продовжить введення ефективних реформ для стабілізації економіки та регуляції валютного ринку.

Основними здобутками 2023 року Мамедов назвав: