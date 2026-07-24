Какие страны попали под новые пошлины США

Администрация Дональда Трампа с 25 июля вводит новые импортные пошлины в размере 10% и 12,5%, сообщает Reuters. Они будут действовать в отношении товаров из 60 торговых партнеров, среди которых Европейский Союз, Китай, Япония, Южная Корея, Канада, Великобритания и ряд других государств.

В Белом доме объяснили это решение необходимостью усилить борьбу с использованием принудительного труда в мировых цепочках поставок. Новые тарифы вводятся в соответствии с разделом 301 Закона о торговле США 1974 года, что, по мнению администрации, обеспечивает им более прочную юридическую основу после того, как Верховный суд США ранее отменил предыдущие "взаимные" пошлины.

По словам торгового представителя США Джеймисона Грира, Соединенные Штаты уже много лет запрещают импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда, и ожидают аналогичных действий от своих торговых партнеров.

В то же время новые тарифы не будут распространяться на ряд товаров. Исключения сделаны, в частности, для удобрений, отдельных пищевых продуктов, а также товаров, на которые уже действуют другие американские торговые ограничения.

Новые тарифы вызвали критику

Заявление Вашингтона уже вызвало негативную реакцию ряда стран. Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что его страна уже располагает эффективными механизмами борьбы с товарами, произведенными с использованием принудительного труда, поэтому не видит оснований для введения дополнительных американских пошлин.

Австралия и Бразилия также назвали новые ограничения необоснованными и заявили о намерении добиваться их пересмотра. Канада, которая ранее уже сталкивалась с новыми американскими пошлинами, призвала продолжить переговоры с США для урегулирования торговых споров.

По мнению американских экспертов по торговому праву, новые тарифы будет сложнее оспорить в суде, ведь они основаны на законодательстве, которое уже неоднократно выдерживало судебные проверки. В Белом доме также отмечают, что в случае необходимости размеры пошлин могут пересматриваться в зависимости от дальнейшего развития торговых отношений с партнерами.