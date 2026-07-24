Які країни потрапили під нові мита США

Адміністрація Дональда Трампа з 25 липня запроваджує нові імпортні тарифи у розмірі 10% та 12,5%, повідомляє Reuters. Вони будуть діяти для товарів із 60 торгівельних партнерів, серед яких Європейський Союз, Китай, Японія, Південна Корея, Канада, Велика Британія та низка інших держав.

У Білому домі пояснили рішення необхідністю посилити боротьбу з використанням примусової праці у світових ланцюгах постачання. Нові тарифи вводяться відповідно до розділу 301 Закону про торгівлю США 1974 року, що, на думку адміністрації, забезпечує їм міцнішу юридичну основу після того, як Верховний суд США раніше скасував попередні "взаємні" мита.

За словами торгового представника США Джеймісона Гріра, Сполучені Штати вже багато років забороняють імпорт товарів, вироблених із використанням примусової праці, й очікують аналогічних дій від своїх торгівельних партнерів.

Водночас нові тарифи не поширюватимуться на низку товарів. Винятки зробили, зокрема, для добрив, окремих харчових продуктів, а також товарів, на які вже діють інші американські торгівельні обмеження.

Нові тарифи викликали критику

Оголошення Вашингтона вже викликало негативну реакцію низки країн. Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що його країна вже має ефективні механізми боротьби з товарами, виробленими із застосуванням примусової праці, тому не бачить підстав для додаткових американських мит.

Австралія та Бразилія також назвали нові обмеження необґрунтованими та заявили про намір домагатися їхнього перегляду. Канада, яка раніше вже зіткнулася з новими американськими митами, закликала продовжити переговори зі США для врегулювання торгівельних суперечок.

На думку американських експертів із торгівельного права, нові тарифи буде складніше оскаржити в суді, адже вони ґрунтуються на законодавстві, яке вже неодноразово витримувало судові перевірки. У Білому домі також наголошують, що в разі необхідності розміри мит можуть переглядатися залежно від подальшого розвитку торгівельних відносин із партнерами.