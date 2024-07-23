Почему Великобритания хочет продать биткойны
Глава британского казначейства Рэйчел Ривз заявила, что получила одну из худших финансовых ситуаций со времен Второй мировой войны.
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Поэтому, финансирование экономических планов требует значительных средств, которые можно получить из резервов биткойнов.
По данным BitcoinTreasuries.net, правительства владеют около 31 миллиардом долларов в биткойнах, значительная часть из которых принадлежит Великобритании.
Биткойн все еще не является валютой, не является признанным классом активов и вряд ли станет частью резервов Банка Англии. Задача министра финансов или Казначейства не состоит в том, чтобы делать ставки на будущую стоимость конфискованных активов,
– пишет Bloomberg.