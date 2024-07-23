Чому Велика Британія хоче продати біткойни

Глава британського казначейства Рейчел Рівз заявила, що отримала одну з найгірших фінансових ситуацій з часів Другої світової війни.

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Відтак, фінансування економічних планів вимагає значних коштів, які можна отримати з резервів біткойнів.

WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

За даними BitcoinTreasuries.net, уряди володіють близько 31 мільярдом доларів у біткойнах, значна частина з яких належить Великій Британії.

Біткойн все ще не є валютою, не є визнаним класом активів і навряд чи стане частиною резервів Банку Англії. Завдання міністра фінансів або Казначейства не полягає в тому, щоб робити ставки на майбутню вартість конфіскованих активів,

– пише Bloomberg.

До слова! Нещодавно Німеччина також продала біткоїни на 3,5 мільярда доларів, що призвело до падіння цін на криптовалюту.