Чому Велика Британія хоче продати біткойни
Глава британського казначейства Рейчел Рівз заявила, що отримала одну з найгірших фінансових ситуацій з часів Другої світової війни.
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Відтак, фінансування економічних планів вимагає значних коштів, які можна отримати з резервів біткойнів.
За даними BitcoinTreasuries.net, уряди володіють близько 31 мільярдом доларів у біткойнах, значна частина з яких належить Великій Британії.
Біткойн все ще не є валютою, не є визнаним класом активів і навряд чи стане частиною резервів Банку Англії. Завдання міністра фінансів або Казначейства не полягає в тому, щоб робити ставки на майбутню вартість конфіскованих активів,
– пише Bloomberg.