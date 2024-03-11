Какой будет международная помощь в 2024 году

Согласно прогнозам международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, в 2024 году объем внешнего финансирования Украины сохранится на прежнем уровне. Однако, в будущем ситуация может измениться.

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Агентство отмечает, что значительные риски заключаются именно в регулярности поступлений. Например, в настоящее время продолжается рассмотрение финансовой и военной помощи от США для Украины. Из-за внутриполитических американских проблем, средства задерживаются. А это, свою очередь, создает дополнительные риски для обороноспособности Украины.

Наш базовый сценарий предусматривает полное освоение этих средств в этом году. Тем не менее, в случае недостатка финансирования со стороны США мы считаем, что последствия могут быть управляемыми, поскольку дефицит может быть покрыт, кроме других источников, за счет других доноров и внутренних заимствований,

– сообщается в S&P Global Ratings

Сейчас валовые международные резервы Украины увеличиваются. Показатель уже достиг рекордного уровня – 40,5 миллиарда долларов на конец 2023 года. Для сравнения, в довоенные времена, это значение было в 1,5 раза меньше.

Напомним! В 2024 году украинское правительство рассчитывает на международную поддержку в размере 38 миллиардов долларов. Из них 8 миллиардов долларов – от США.

Уменьшится ли размер международной помощи

Риск уменьшения международной помощи существует. В первую очередь это может произойти из-за выборов в странах-партнерах Украины. В таком случае, новые правительства могут снизить внимание, или вовсе игнорировать украинский вопрос.

Мы ожидаем, что приток иностранных доноров удовлетворит потребности Украины во внешнем финансировании в течение ближайших нескольких лет, поддерживая международные резервы страны на нынешнем повышенном уровне,

– говорится в сообщении агентства

Не стоит также забывать о финансовой составляющей. Поддержка Украины довольно "дорогая" и это также влияет на будущие решения.