Зарплаты военных в апреле: вернули ли доплаты защитникам Украины

Военнослужащим, не выполняющим боевым задачам, изменили начисление заработных плат. В начале марта появилась инициатива, призывающая вернуть доплату в размере 30 тысяч гривен. Однако в апреле перемен пока не предвидится.

В начале полномасштабного вторжения все защитники получали минимальный размер доплаты к заработным платам в размере 30 тысяч гривен. Однако в феврале 2023 ситуация изменилась.

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Зарплаты военнослужащих в апреле

что от военнослужащих, служащих в тылу, забрали надбавки . По закону их смогут получать только те, кто выполняет боевое задание.

Каждый военнослужащий получает денежное довольствие в соответствии с должностью. Кроме того, туда входит еще и денежное вознаграждение, установленное по инициативе президента на период военного положения.

Согласно изменениям, в апреле украинские защитники:

если не входят в состав группировок войск и не выполняют боевых задач – 20 587 гривен,

если выполняют специальные боевые задания – 50 587 гривен,

если непосредственно участвуют в боевых действиях на передовой – 120 587 гривен.

К примеру, сейчас зарплата командира бригады без дополнительного вознаграждения составляет 50 173 гривны, а стрелка – 20 586 гривен. В то же время еще год назад стрелки получали в тылу по 40 тысяч гривен, а находившиеся на фронте – по 113 тысяч гривен.

Обратите внимание, что с февраля минимальный размер для Вооруженных сил Украины, Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины составляет не менее 20 100 гривен. А представители Государственной службы по ЧС и Национальной полиции Украины – от 17 тысяч гривен.

Зарплаты военных в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВС Украины

Зарплаты военных в 2023 году / Инфографика Сухопутных войск ВС Украины

Вернут ли военным доплаты

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, предусматривающий возврат доплат всем военным.

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что авторы проекта за то, чтобы вернули не только защитникам Украины дополнительные средства, но и полицейским и спасателям, которые несут службу в тылу.

Отмечается, что целью этого документа обеспечить высокую мотивацию и надлежащий уровень оплаты труда.