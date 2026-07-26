Кто из пенсионеров может уехать за границу?

Для большинства мужчин решающее значение имеет факт получения пенсии , а возраст. Как объясняют в Государственной пограничной службе , по достижении 60 лет мужчины могут пересекать государственную границу без ограничений, связанных с мобилизацией.

В то же время мужчины, получающие пенсию до 60 лет, например из-за инвалидности или за выслугу лет, не всегда имеют право на выезд. Если они остаются военнообязанными, на них распространяются общие правила пересечения государственной границы во время военного положения.

Заметьте! Военнообязанными в Украине считаются мужчины от 18 до 60 лет. Поэтому после достижения 60-летнего возраста они могут свободно выезжать за пределы страны.

Для женщин-пенсионерок таких ограничений нет.

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Перестанут ли выплачивать пенсию после выезда?

Сам факт пребывания за границей не означает автоматической утраты права на пенсию. В Пенсионном фонде объясняют, что украинцы могут и дальше получать пенсионные выплаты после выезда из Украины.

Важно! Если человек оформляет выезд на постоянное место жительства за границу, ему могут единовременно выплатить пенсию за шесть месяцев вперед.

Последующий порядок получения средств зависит от страны проживания, международных договоров и способа оформления выплат. Именно поэтому перед переездом на постоянное место жительства следует обратиться в Пенсионный фонд и уточнить все условия.

Почему важно правильно оформить документы?

Для многих украинских пенсионеров пенсия остается основным источником дохода даже после переезда за границу. Поэтому правильное оформление документов поможет избежать задержек с выплатами и других организационных проблем.

Ошибки при оформлении выезда на постоянное место жительства или несвоевременное обращение в Пенсионный фонд могут осложнить дальнейшее получение пенсии.

Ранее мы также писали о том, что украинцы могут претендовать не только на украинскую , но и на пенсию страны, если отвечают требованиям ее законодательства. К примеру, в Польше право на минимальную пенсию возникает при наличии необходимого страхового стажа и после достижения пенсионного возраста.