Хто з пенсіонерів може виїхати за кордон?

Для більшості чоловіків вирішальне значення має не факт отримання пенсії, а вік. Як пояснюють у Державній прикордонній службі, після досягнення 60 років чоловіки можуть перетинати державний кордон без обмежень, пов'язаних із мобілізацією.

Водночас чоловіки, які отримують пенсію до 60 років, наприклад через інвалідність або за вислугу років, не завжди мають право на виїзд. Якщо вони залишаються військовозобов'язаними, на них поширюються загальні правила перетину державного кордону під час воєнного стану.

Зауважте! Військовозобов'язаними в Україні вважаються чоловіки віком від 18 до 60 років. Саме тому після досягнення 60-річного віку вони можуть вільно виїжджати за межі країни.

Для жінок-пенсіонерок таких обмежень загалом немає.

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Чи припинять виплачувати пенсію після виїзду?

Сам факт перебування за кордоном не означає автоматичної втрати права на пенсію. У Пенсійному фонді пояснюють, що українці можуть і надалі отримувати пенсійні виплати після виїзду з України.

Важливо! Якщо людина оформлює виїзд на постійне місце проживання за кордон, їй можуть одноразово виплатити пенсію за шість місяців наперед.

Подальший порядок отримання коштів залежить від країни проживання, міжнародних договорів та способу оформлення виплат. Саме тому перед переїздом на постійне місце проживання варто звернутися до Пенсійного фонду та уточнити всі умови.

Чому важливо правильно оформити документи?

Для багатьох українських пенсіонерів пенсія залишається основним джерелом доходу навіть після переїзду за кордон. Тому правильне оформлення документів допоможе уникнути затримок із виплатами та інших організаційних проблем.

Помилки під час оформлення виїзду на постійне місце проживання або несвоєчасне звернення до Пенсійного фонду можуть ускладнити подальше отримання пенсії.

Раніше ми також писали про те, що українці можуть претендувати не лише на українську, а й на пенсію країни проживання, якщо відповідають вимогам її законодавства. Наприклад, у Польщі право на мінімальну пенсію виникає за наявності необхідного страхового стажу та після досягнення пенсійного віку.