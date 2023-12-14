При каких условиях засчитают страховой стаж

В ПФУ объяснили, что человеку, который ухаживает за лицом с I группой инвалидности (независимо от причины наступления увечья), отнесут период, в течение которого он это делал, в страховой стаж.

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Чтобы стаж засчитали, человек должен соответствовать следующим критериям:

является трудоспособным;

не работать в этот период;

получать надбавку или компенсацию по уходу за лицом с инвалидностью.

Напомним! Этот вопрос регулируется законом № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

К слову, период ухода засчитывается в стаж с учетом информации из Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, которая формируется по отчетам органа соцзащиты граждан Украины.

Кому назначают пенсию по инвалидности

Выплаты по инвалидности зависят от ее группы, которую устанавливает специальная комиссия. Учитывая это, лицу начислят выплаты в определенном проценте от пенсии по возрасту:

I группа – 100%;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Также для каждой группы существует минимальный стаж работы, который она должна получить до определенного возраста.